Kütahya'da 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.İ.Y. (31) isimli şahsın Eskişehir'den Altıntaş ilçesine içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) getirerek satacağı bilgisine ulaştı.

Plakası belirlenen araç, Altıntaş ilçesi, Kuyucak Köyü yol ayrımında ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü H.İ.Y. hakkında adli tahkikat başlatıldı.