İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da 30 kilo esrar ele geçirildi

Kütahya’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lala Hüseyin Paşa, Servi, Cumhuriyet ve Akkent mahallerinde 4 ayrı adese eş zamanlı operasyon düzenledi. Armalarda 30 kilo eerar ele geçirilirken, olayla ilgili A.A., E.S., K.Y. ve E.E., gözaltına alındı. Şüphelilerden E.E.'nin cezaevi firarisi arandığı belirlendi.


Aramalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin uyuşturucu madde arama köpeği Thor da görev aldı.


Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.