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Kütahya'da 30 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda bir şahsın ev, işyeri ve aracında yapılan aramada 30 kilo kaçak tütün ve 2 bin 800 adet içerisine tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda bir şahsın ev, işyeri ve aracında yapılan aramada 30 kilo kaçak tütün ve 2 bin 800 adet içerisine tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünce A.F. (27 ) isimli şahsın aracıyla Altıntaş ilçesine bağlı köylere sipariş usulü içi tütün doldurulmuş makoron satışı yaptığı bilgisi elde edildi. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.F isimli şahsın Altıntaş ilçe merkezindeki işyerinde, işyerine ait depoda, şüpheliye ait araç ile şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 30 kilo kıyılmış tütün, 14 kutu satışa hazır vaziyette 200'lük kutularda toplam 2 bin 800 adet içerisine tütün doldurulmuş makaron, 1 adet elektronik terazi, 3 adet tütün doldurma aparatı ele geçirildi. Şüpheli A.F. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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