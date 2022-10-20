Kütahya'da 30 okula altın, 135 okula gümüş rozet

2021-2022 eğitim öğretim yılında Eğitim ve Gelişim Programı çerçevesinde öğretmen, öğrenci ve velilerle birlikte 12 bin 938 etkinlik gerçekleştirilerek 1 milyon 31 bin 201 bireysel katılımcıya ulaşıldığını kaydeden Vali Ali Çelik, öğretmenleri ve idarecileri tebrik etti.

Okullar, ödüllerini Vali Ali Çelik'in elinden aldı.