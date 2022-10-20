Kütahya'da 30 okula altın, 135 okula gümüş rozet

Kütahya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Eğitim ve Gelişim Programı” çerçevesinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren 30 okul altın rozet, 135 okul ise gümüş rozet almaya hak kazandı.
2021-2022 eğitim öğretim yılında Eğitim ve Gelişim Programı çerçevesinde öğretmen, öğrenci ve velilerle birlikte 12 bin 938 etkinlik gerçekleştirilerek 1 milyon 31 bin 201 bireysel katılımcıya ulaşıldığını kaydeden Vali Ali Çelik, öğretmenleri ve idarecileri tebrik etti.
Okullar, ödüllerini Vali Ali Çelik'in elinden aldı.