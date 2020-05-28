Kütahya'da 301 bin adet yavru sazan sulara bırakıldı

Su ürünleri yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla Kütahya'da göl ve göletlere yavru sazan bırakıldı. Vali Toraman, Kütahya il merkezi ve ilçelerde 301 bin adet yavru sazanın suyla buluşturulduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya'ya 301 bin adet yavru sazan tahsis edildi. Kepez Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünden getirilen yavru sazanlar, Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından göl ve göletlere bırakıldı.

Balıkların suya bırakılması için Eskiyüreğil Göleti'nde düzenlenen törene; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar katıldı.

Eskiyüreğil Göleti'ne 15 bin adet yavru sazanın salındığını belirten Vali Toraman, il merkezi ve ilçelerde toplamda 301 bin adet yavru sazanın suya bırakıldığını söyledi.