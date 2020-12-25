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Kütahya'da 33 parça tarihi eser ele geçirildi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 33 parça tarihi eser ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 33 parça tarihi eser ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ve Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nuhören köyünde ikamet eden H.Y.'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için ilçeye gittiği bilgisi üzerine harekete geçti.


Ekiplerin köy girişinde durdurduğu ilçe minibüsündeki H.Y.(46)'nin yapılan üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 sikke, 3 yüzük, 1 bileklik, 1 sivri ok ucu, 2 halkalı şekilli küpe, 4 metal obje ele geçirildi.


Objeler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli H.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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