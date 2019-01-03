Kütahya'da 352 ton tıbbi atık toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü, Tıbbi Atık İstatistikleri 2017 yılı verilerine göre, Kütahya'da 11 sağlık kuruluşundan toplam 352 ton tıbbi atık toplandığını olduğunu açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2017 yılı verilerine göre, Kütahya'da 11 sağlık kuruluşundan toplam 352 ton tıbbi atık toplandığını, bu değerle Kütahya'nın en fazla tıbbi atığın toplandığı 44., Ege Bölgesi'nde 7. il konumunda olduğunu söyledi.

Akyol, ”Kütahya'daki sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atık miktarı, ülkemizde toplanan tıbbi atık miktarının yüzde 0,4'ünü oluşturmaktadır. 2017 yılında Ege Bölgesi'nde 196 sağlık kuruluşunun tümünden toplam 11 bin 367 ton tıbbi atık toplanmış olup bu değer ülkemizde toplanan toplam tıbbi atığın yüzde 13,2'sine tekabül etmektedir. Ege Bölgesi illeri arasında sağlık kuruluşlarından en fazla tıbbi atık toplanan il 5 bin 647 ton ile İzmir olurken, en az az tıbbi atık toplanan il ise 293 ton ile Uşak'tır” dedi.(EFE)