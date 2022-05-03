İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da 38 yaşındaki genç öğretmen kalbine yenildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde görev yapan Türkçe Öğretmeni Mücahit Arslan (38), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde görev yapan Türkçe Öğretmeni Mücahit Arslan (38), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Altıntaş Sancaktar İmam-Hatip Ortaokulunda görev yapan ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Türkçe Öğretmeni Mücahit Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.


Mücahit Arslan'ın cenazesi bugün Kütahya Merkez İhlas Camiinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Ahi Erbasan Mezarlığına defnedilecek.


Genç öğretmenin ölümü ailesini, yakınlarını ve eğitim camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

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