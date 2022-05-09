Kütahya'da 4 ayda bin 150 sokak köpeği kısırlaştırıldı

Belediyeden yapılan açıklamada, "Veteriner İşleri Müdürlüğü 1 Ocak 2022- 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında bakımevi merkezinde kısırlaştırılan köpek sayısı bin 150, hastalık tedavisi yapılan hayvan sayısı 2 bin 219, aşılama yapılan hayvan sayısı bin 259, tedavisi ve bakımı bitmiş hayvan sayısı 764, sahiplendirmesi yapılan hayvan dostlarımızın sayısı ise 238'dir.Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak sahipsiz kalmış hayvan dostlarımızın yanında olup onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz" denildi.