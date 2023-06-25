Kütahya'da 4 ayrı suçtan aranan şahıs uyuşturucu madde ile yakalandı

Kütahya'da polis uygulama noktasında bir şahsın yapılan GBT UYAP sorgusunda 4 ayrı suçtan aranması olduğu anlaşılırken, şahsın üzerinde 3.67 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Eskişehir yolu girişindeki uygulama noktasında yapılan uygulamada O.K. (24) isimli şahsın yapılan GBT UYAP sorgusunda 4 ayrı suçtan aranması olduğu anlaşılmış, ayrıca şahsın üzerinde metamfetamin olarak değerlendirilen 3.67 gram narkotik madde ele geçirilmiştir” denildi.