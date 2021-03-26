Kütahya'da 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kütahya'da polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramada, 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi 30 Ağustos Mahallesi Şeyh Bekir Efendi Sokak üzerinde faaliyette bulunan işyerinde yapılan aramada, 4 bin 100 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Z.A. hakkında yasal işlem yapıldı.