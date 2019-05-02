İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kütahya'da 4 bin 497 kişinin ölüm nedeni belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2018 yılında Kütahya’da daimi ikametgâha göre ölüm nedeni belirlenen ölüm sayısının 4 bin 497 olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2018 yılında Kütahya'da daimi ikametgâha göre ölüm nedeni belirlenen ölüm sayısının 4 bin 497 olduğunu açıkladı.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'da ölüm nedeni tespit edilebilen ölümlerin yüzde 35,6'sının dolaşım sistemi hastalıkları ve yüzde 18,3'nün ise iyi ve kötü huylu tümörler (malign ve beningneoplazmlar)'den kaynaklandığını, yüzde 12,3'nün solunum sistemi hastalıkları, yüzde 8,8'nin iç salgı bezi beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar ve zehirlenmeler, yüzde 6,4'nün sinir sistemleri ve duyu organları hastalıkları ve yüzde 4,8'nin dışsal yaralanmadan kaynaklandığını ifade etti.


Akyol,” Kütahya, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu 65., iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu 46., solunum sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu 47., sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu 7., endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu 1. ve dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu 30. ildir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.