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Kütahya'da 4 bin 720 adet makaron ele geçirildi

Kütahya’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir iş yerinde 4 bin 720 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir iş yerinde 4 bin 720 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında bir şahsın işlettiği tütün mamulleri satan işyerinde 4 bin 720 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem yapıldı.

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