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Kütahya'da 4 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Y. (33) isimli şahsın, Altıntaş ilçesi ve köylerine içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) getirerek satacağı bilgisine ulaştı. Şahsın kullandığı araç, Altıntaş ilçesi Altıntaş-Gediz Karayolu üzeri Akçaköy köyü bölgesinde bulunan Mesire Alanı mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, (200) paket (20'lik paketlerde) toplam 4 bin adet satışa hazır vaziyette içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ve 1 adet bıçak ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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