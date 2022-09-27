Kütahya'da 4 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri ve Yaya Devriye Ekipleri tarafından 4 kişinin üzerinde 5.00 gram metamfetamin ve 88 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Bahçelievler Mahallesi Dörtyol kavşağı üzerinde yapılan çalışmalarda, E.K. (26) ve S.E.(26) isimli şahısların yapılan üst aramalarında, 5.00 gram metamfetamin, 86 adet sentetik ecza hap(regapen) ve 2 adet payp ele geçirildi.

Öte yandan Resmi Ekipler Amirliği ve Yaya Devriye Ekipleri tarafından, Dönenler Kavşağında yapılan uygulamada durdurulan E.A. (35) isimli ve M.D. (40) isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde 1 adet payp ve 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.