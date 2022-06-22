İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da 4 okul inşaatı tamamlandı

Kütahya İl Özel İdaresi eğitim alanında destekler sunmaya devam ediyor.


İl Özel İdaresince eğitime verilen destekler çerçevesinde 766 metrekarelik alana sahip 16 derslik kapasiteli Cumhuriyet ve Ümran Aygen ilkokulları tamamlandı.


Hizmete hazır hale gelen 6 derslikten oluşan ve 650 metrekare alana sahip olan Dumlupınar anaokulu da eğitim öğretime hazır. 30 Ağustos anaokulu ise 6 derslikten meydana geliyor ve okul tamamlandığı belirtildi.


İl Özel İdaresince Kütahya Merkez'de yapımı devam eden Abdurrahman Paşa İlkokulu ve Merkez Çamlıca İlkokulu 16 derslikten oluşuyor.

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