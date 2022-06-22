Kütahya'da 4 okul inşaatı tamamlandı

İl Özel İdaresince eğitime verilen destekler çerçevesinde 766 metrekarelik alana sahip 16 derslik kapasiteli Cumhuriyet ve Ümran Aygen ilkokulları tamamlandı.

Hizmete hazır hale gelen 6 derslikten oluşan ve 650 metrekare alana sahip olan Dumlupınar anaokulu da eğitim öğretime hazır. 30 Ağustos anaokulu ise 6 derslikten meydana geliyor ve okul tamamlandığı belirtildi.

İl Özel İdaresince Kütahya Merkez'de yapımı devam eden Abdurrahman Paşa İlkokulu ve Merkez Çamlıca İlkokulu 16 derslikten oluşuyor.