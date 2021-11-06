Kütahya'da 400 dekar mera alanında gübreleme çalışması

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünce, Merkez Siner Mahallesi'nde yaklaşık 400 dekar mera alanında 100 kilogram sıvı hümik asit gübrelemesi yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, hayvancılık sektöründeki kaba yem açığının giderilmesinde büyük rol oynayan meraların vasfının iyileştirilerek, yem bitkisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, meraların amenajman planlarına göre otlatılması, üreticilerin yeni bilgilere ulaşımını hızlandırıldığını kaydetti. Özçalık, hayvancılığın karlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla il genelinde yürütülen mera ıslah ve amenajman projelerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.