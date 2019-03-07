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Kütahya'da 5 bin adet sikke ele geçirildi

Kütahya’da, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 5 bin adet sikke ele geçirildi.

Kütahya'da, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 5 bin adet sikke ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Kütahya'da bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.


Geven Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi tarihi eser ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.


Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 5 bin adet sikke bulundu.


Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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