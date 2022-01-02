İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da 5 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14.

Kütahya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14.62 gram bonzai ve 1.53 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu kullanma şüphelisi 5 şahıstan, 14.62 gram bonzai, 1.53 gram metamfetamin ve 3 adet payp ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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