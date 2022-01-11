İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da 5 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4.

Kütahya'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4.79 gram metamfetamin, 3.02 gram bonzai maddesi, 278 adet sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu kullanma şüphelisi 5 şahıstan, 4.79 gram metamfetamin, 3.02 gram bonzai maddesi, 278 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği ve 2 adet payp ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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