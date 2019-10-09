Kütahya'da 5 okul daha ‘eTwinning school' etiketi almaya hak kazandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eTwinning ödül töreninde Kütahya olarak 14 ulusal kalite ve 4 Avrupa kalite etiketi yanı sıra eTwinning school etiketi almaya hak kazanan 5 okulun ve öğretmenlerinin ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Kütahya Merkez Nene Hatun Anaokulu, Kılıçarslan Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Ortaokulu, Tavşanlı Tepecik İlkokulu ve Altıntaş İstiklal İlkokulu bu sene eTwinning Okullları ailesine katılan okullarımızdır. Bu okullarımız ve eTwinning faaliyeti yürüten öğretmenlerimiz Avrupa Birliği Projelerinin (Erasmus + ) özellikle KA229 Okul ortaklığı projelerinin kabul aşamasında büyük avantaja sahiptir. İlimizde eTwinning faaliyeti kapsamında 139 okulda 227 öğretmen tarafından 291 proje aktif olarak yürütülmektedir. İlimizde son dört yılda yürütülen proje sayısı 800 ü geçmiştir” denildi.