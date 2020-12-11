İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da 500 gram esrar ele geçirildi

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir şahsın üzerinde 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma neticesinde S. K. isimli şahsın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Kütahya şehirlerarası otobüs terminalinde yakalanan şahsın üzerinde ve sırt çantasında yapılan aramada, 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.