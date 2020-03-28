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Kütahya'da 502 okul, 4 bin 865 derslik dezenfekte edildi

Kütahya’da Korona virüs tedbirleri kapsamında, il merkezi ve ilçelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından 502 okul, 4 bin 865 derslik dezenfekte edildi.

Kütahya'da Korona virüs tedbirleri kapsamında, il merkezi ve ilçelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından 502 okul, 4 bin 865 derslik dezenfekte edildi.


Merkez ilçede 175 ton, diğer ilçelerde ise 325 ton dezenfektan kullanılarak toplamda 265 bin metrekarelik alanda dezenfekte işlemi gerçekleştirildiğini açıklayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitimin devam etmesi nedeniyle öğrenci bulunmayan okul ve eğitim çalışanlarının bulunduğu mekanların belli aralıklarla dezenfekte edildiğini belirttiler.

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