Kütahya'da 566 okulda 99 bin 563 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Fatih Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Hasan Erkal, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit katıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı açıklamada, "2021-2022 eğitim öğretim yılını sınıflarımızda yüz yüze bir eğitim ortamında tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin yıl boyunca göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmaların karşılığı olan karneleriniz sayesinde kendinizi, güçlü ve zayıf yönlerinizi, tanıma ve değerlendirme fırsatı bulacaksınız. Çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Sizlere kendinize zaman ayırarak dinlenebileceğiniz, eğlenebileceğiniz; bilim, sanat ve spor etkinlikleriyle nitelikli zaman geçirebileceğiniz ve bol bol kitap okuyabileceğiniz güzel bir yaz tatili diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin karneleri, protokol mensuplarınca takdim edildi.