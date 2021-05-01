Kütahya'da 6 bin 800 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 6 bin 800 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi.

O.Y.A. isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuat Paşa Mahallesinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 340 Paket (6 bin 800 Adet) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü O.Y.A. gerekli işlemler için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.