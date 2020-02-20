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Kütahya'da 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kütahya’da düzenlenen operasyonda 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kütahya'da düzenlenen operasyonda 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin karışımlı akaryakıtı piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından durdurulan aracın kasasında her biri yaklaşık bin litre olmak üzere 6 büyük bidon içerisinde toplam 6 bin litre karışımlı madeni yağlı akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan H. İ. K. ve H. S. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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