Kütahya'da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya'nın Büyüksaka köyünde şiddetli fırtınada kopan elektrik telleri nedeniyle 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu.

Büyüksaka köyünde oturan Mustafa Küçükmemiş, sürüsünü meradan eve getirdiği sırada fırtına nedeniyle kopan elektik telleri hayvanların üzerine düştü. Kopan teller, sürüdeki 6 küçükbaş hayvan ile bir çoban köpeğinin akıma kapılarak telef olmasına yol açtı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.