Kütahya'da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’nın Büyüksaka köyünde şiddetli fırtınada kopan elektrik telleri nedeniyle 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu.
Kütahya'nın Büyüksaka köyünde şiddetli fırtınada kopan elektrik telleri nedeniyle 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu.
Büyüksaka köyünde oturan Mustafa Küçükmemiş, sürüsünü meradan eve getirdiği sırada fırtına nedeniyle kopan elektik telleri hayvanların üzerine düştü. Kopan teller, sürüdeki 6 küçükbaş hayvan ile bir çoban köpeğinin akıma kapılarak telef olmasına yol açtı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.