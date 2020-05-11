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Kütahya'da 624 bin 440 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından yapılan üç ayrı operasyonda ele geçirilen 624 bin 440 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi imha edildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından yapılan üç ayrı operasyonda ele geçirilen 624 bin 440 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi imha edildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Altıntaş İlçe Jandarma


Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Altıntaş ilçesi Gecek Köyünde N.K. isimli şahıs tarafından yaklaşık 4 bin 361 metrekare alana yasadışı 283 bin 450 kök, aynı köyde A. İ. K. isimli şahsın 3 bin 700 metrekare tarlaya 240 bin 305 kök, yine aynı mevkide Y.G. isimli şahsın bin 549 metrekare tarlaya 100 bin 685 kök haşhaş ekimi yaptığı tespit edildi. Toplam 624 bin 440 kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi yerinde imha edilirken, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlandı.

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