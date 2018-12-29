Kütahya'da 63 daimi işçi alınacak

Eti Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne 60 daimi işçi, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesine ise 3 daimi işçinin alınacağı bildirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Kamil Uçan, yaptığı açıklamada, "Kütahya İl genelinde Emet Eti Bor İşetme Müdürlüğü Bünyesine Madencilik alanında 60 daimi işçi alınacağını, ayrıca Ülke Genelinde de TCDD Taşımacık A.Ş Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 3 daimi işçi alınacaktır. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü talepleri için başvurular 27 Aralık 2018 tarihinde başlamış olup, 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir.Kütahya İl genelinde yapılacak olan Eti Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü talepleri için başvurular 28 Aralık 2018 tarihinde başlamış olup, 1 Ocak 2019 tarihinde sona ereceğini ifade etti. Emet Eti Bor İşletme Müdürlüğü ve TCCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlü talepleri için başvurular İŞKUR İl Müdürlüğüne veya Hizmet Noktalarına şahsen gelerek ya da www.iskur.gov.tr internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca ALO 170 iletişim hattından da başvuru yapılabilmektedir" dedi. (EFE)