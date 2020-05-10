Kütahya'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma sevinci

Kütahya'da 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saat sokağa çıkma izni verilmesi üzerine sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Kütahya kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde akın eden 65 yaş üstü vatandaşlar, yürüyüş yaparak, sıcak havanın keyfini çıkardı.

Vatandaşlar, "Evde canımız çok sıkılıyordu. Böyle çok iyi oldu. Biraz gezinip, hava alacağız ve sonra evimize gideceğiz. Bu virüs denen bela dünyamızı mahvetti.İnşallah güzel günler yakın. Yeter ki kurallara uyalım" şeklinde konuştular.

Yürüyüş yapan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.