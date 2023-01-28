Kütahya'da 73 Şahıs, 21 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı

Kütahya'da 7 farklı bölgede Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşı Mahalle Bekçilerinin birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yaptıkları uygulamada, 73 Şahıs, 21 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Merkez Bahçelievler Mahallesi, istiklal Mahallesi, Meydan Mahallesi, Balıklı Mahallesi, 75.Yıl Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Akkent Mahallelerinde 7 farklı bölgede Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçilerimiz ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 73 şahıs, 21 aracın gbt kontrolü ve denetimi yapılmış, 1 aranan şahıs yakalanmış, 1 şahıstan 6.89 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen narkotik madde ve 2 adet payp ele geçirilmiş olup, yapılan uygulama çerçevesinde başkaca bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamış olup, denetim ve kontroller devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.