Kütahya'da 8. sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı

Sınıf öğrencilerine yönelik Mart ayı deneme sınavı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce her ay yapılması planlanan ve Ölçme Değerlendirme Merkezince koordine edilen, bilgiyi anlamaya, muhakeme etmeye, yorumlamaya dayanan ve gerçek yaşamla bağlantılı beceri temelli sorulardan oluşan 8. Sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavlarının ilki toplam 139 resmi ve özel ortaokuldan 5 bin 50 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri Mehmet Zorlu ve Mustafa Topuz, deneme sınavlarının yapıldığı okulları ziyaret etti.

Sınavın yapıldığı sınıflarda incelemelerde bulunan Müdür Hasan Başyiğit, deneme sınavının hazırlanması ve uygulanması sürecinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

“Deneme Sınavları”

Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde kurs açılan derslerden her dönem İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki ölçme ve değerlendirme merkezleri koordinesinde, kazanım kavrama ve değerlendirme sınavları ile izleme ve değerlendirme sınavları, ayrıca kurs saatleri dışında EBA Akademik Destek Platformu üzerinden interaktif veya kurs saatleri içinde basılı materyal ile deneme sınavları yapılıyor.