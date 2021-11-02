Kütahya'da 88 yaşındaki hastanın aort kapağı ameliyatsız değiştirildi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran ve aort kapağında ciddi darlık olan 88 yaşındaki hastanın, aort kapağı ameliyat edilmeden başarıyla değiştirildi.

Ameliyat riski yüksek olan hastanın aort kapağı, KSBÜ Kardiyoloji ile Kalp ve Damar Cerrahisi hekimlerinin ortak işlemi ile göğüs duvarı açılmadan, ameliyatsız bir şekilde kasıktan yapılan bir işlem ile başarılı bir şekilde değiştirildi.

Aort darlığı nedir?

Yetkililer, "Aort darlığı özellikle ileri yaşla beraber, kapağın kireçlenerek açılabilirliğini kaybetmesi sonucu darlık gelişmesi durumudur. Ciddi darlık oluştuğunda ve hastada şikayetler oluşmaya başladığında kapağın cerrahi olarak metal veya biyolojik protez kapakla değiştirilmesi gerekmektedir. Kapak değişikliği yapılmayan hastalarda ciddi aort darlığına bağlı zamanla kalp yetersizliği ve ani ölüm görülebilmektedir" dediler.

KSBÜ Kardiyoloji ekibi tarafından daha önce 81 yaşındaki bir hastanın tekrarlayan inme (felç) atakları sonucu ameliyatsız “Atriyal Apendiks” adı verilen kesesi kapatıldı. Kütahya'da ilk kez gerçekleştirilen bu yöntem için Kardiyoloji Anabilim Dalının (AD) yaptığı açıklamada, “Hastamızda cerrahi yönteme gerek kalmadan, 3 boyutlu ekokardiyografi eşliğinde, kasıktaki toplardamardan girerek, tıpa benzeri bir cihazla anjiyografi laboratuvarında atriyal apendiks adı verilen keseyi kapattık. Ardından hastamızı 1 gün sonra sorunsuz şekilde taburcu ettik” denildi.