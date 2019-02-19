Kütahya'da 89 okul 'Beyaz bayrak' ile ödüllendirildi

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında uygulanmakta olan beyaz bayrak projesi kapsamında Kütahya'da temizlik, hijyenik ve çevre düzenine sahip 89 okul 'Beyaz Bayrak' ile ödüllendirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2006 yılından bu yana uygulanmakta olan beyaz bayrak projesi kapsamında Kütahya'da temizlik, hijyenik ve çevre düzenine sahip 89 okul 'Beyaz Bayrak' ile ödüllendirildi böylelikle Kütahya'da 'Beyaz Bayrak' sahibi okul 260'a yükseldi. İl milli eğitim müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törenle okul müdürlerine ödülleri Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Sağlık müdürü İsmail Zehir ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi.

"Sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için bu durum bizlere önemli bir fırsat sunmaktadır" diyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit "İnsan hayatının önemli bir bölümünün okullarda geçtiği düşünülürse; yarının yetişkinleri olan çocuklarımıza hayatlarında gerekli olacak sağlık ve temizlik alışkanlıklarının edindirilmesi için en elverişli zamanın okul dönemi olduğu görülecektir. Eğitimde davranışların kazandırılmasında kritik dönem kavramı vardır. Söz konusu davranışın kazandırılması için en uygun zamanı ifade etmektedir. İşte çocuklarımızın temizlik anlayışını benimsemesi ve alışkanlık haline getirmesi için kritik zaman ilköğretim çağıdır. Zira “Ağaç yaşken eğilir.” Bu yüzden tüm okul ve kurumlarımızın çocuklarımıza bu bilinci aşılamak için çalışması ve artık bu anlayışı bir okul kültürü haline getirmesi gerekmektedir. Bu ise söylemekten ziyade yapmakla gerçekleşir. Çocuklarımıza temiz ol demek yerine temiz bir okul ortamı ve çevre sunmalı ve onlardan önce biz temizliğimize dikkat etmeli, örnek olmalıyız. Bu gün burada toplanma sebebimiz olan “Beyaz Bayrak Sertifikası” öğrencilerimizin eğitim görmüş olduğu okullarımızın temizlik ve hijyen yönünden sahip olmasını istediğimiz nitelikleri ifade etmektedir. Beyaz bayrak bir standarttır. Kurumlarımızın değerlendirmeler neticesinde sertifika alması, bir standardı temsil etmektedir. Beyaz bayrak almaya hak kazanan okullarda idarecilerden, öğretmenlere, öğrencilerden, velilere kadar eğitimin tüm bileşenleri bu standardı korumak için bilinçlenmekte, ayrıca bu projeyle okullar arası pozitif bir rekabet ortamı oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.