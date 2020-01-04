Kütahya'da 89 yaşındaki hasta kanseri yendi

Yiter, bu durumu Radyasyon Onkolojisi hekimleri ve personeliyle kutladı.

20 yıldır farklı şehirlerde bulunan hastanelerde kafa derisinde çıkan birçok kötü huylu yarayı cerrahi müdahalelerle temizletip, cilt kanserini yenmeye çalışan 89 yaşındaki Orhan Yiter, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EÇEAH) Radyasyon Onkolojisi Polikliniğinde görevli olan hekimlerin başarılı ışın tedavisi sonucu, tüm yaraları temizlenerek, kanseri yendi.

İlk etapta KSBÜ EÇEAH Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Polikliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Anvar Ahmetov'un yönlendirmesi sonucu Radyasyon Onkolojisinde bulunan hekimlerin önerisiyle ışın tedavisine başlayan Orhan Yiter, “20 yıldır farklı şehirlerin hastanelerinde birçok cerrahi müdahale yapıldı. Ama başımdaki yaralar iyileşmek bilmedi. Ağrı yapıyordu ve kaşınıyordu. Kaşıdıkça da kanıyordu. KSBÜ Hastanesi hekimlerinin gerçekleştirdiği ışın tedavisi sonucu kanserden kurtuldum. Başımda yara kalmadı. 89 yaşında yeniden doğdum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık sokakta başımda şapka olmadan rahat bir şekilde yürüyüp, yakışıklılığımı gösterebileceğim. Hekimlere çok teşekkür ediyorum. Mutluluğumu onlarla paylaşmak istedim. Şimdi poliklinikte bulunan hekim ve personellerle çay ve kurabiye keyfi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"Başka şehirlere gitmeye gerek yok"

89 yıllık yaşamında Atatürk ve Adnan Menderes'i de gördüğünü belirten Yiter, “Hayat bize sunulan bir armağan. Hayatımda çok değerli insanlar gördüm. Çocukken Atatürk'ü gördüm. Daha dün gibi hatırlıyorum. O gün inanılmazdı benim için. Yaşam sürprizlerle dolu. Bakın 89 yaşındayım. Ama kendimi genç hissediyorum. 20 yaşında lenf kanserine yakalanan KSBÜ öğrencisi Azra Bulut, bu hastalığı atlatabilir. Buna inanması gerekiyor. Kendisiyle en yakın zamanda görüşüp, umut vermek istiyorum” dedi.

KSBÜ Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı (AD) Dr. Öğr. Üyesi Ali Türk radyoterapinin her yerde bulunmadığını ifade ederek, “Gelişmiş Radyoterapi Cihazı'nın Kütahya'da bulunması şehrimiz için büyük bir şans. İnsanlar ışın tedavisi olmak için başka şehirlere gitmek zorunda değil. Kütahya'da tedavi olabilirler” diye konuştu .

Orhan Yiter'in ışın tedavisini gerçekleştiren Uzm. Dr. Azamat Dauletkazin tedavi hakkında şunları söyledi: “Orhan amcamıza daha önce farklı hastanelerde kafasındaki yaraların temizlenmesi için cerrahi müdahaleler yapılmış. Ama maalesef kanserden kurtulamamış. Kütahya'da yakın zamandan beri radyoterapi cihazı bulunmaktadır. Orhan amcamız Kütahya'da ilk kez ışın tedavisiyle tanıştı. Başındaki yaraları temizledik. Cilt kanserinden kurtuldu. Yapılan bu tedavi ile kanserin tekrarlanma ihtimali çok düşük. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca vücudunda geçmeyen yaraları olan vatandaşlarımızı radyasyon onkolojisi hekimleri tarafından değerlendirilmek üzere bölümümüze bekleriz.”