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Kütahya'da 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda mısır tarlasına ekili vaziyette 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda mısır tarlasına ekili vaziyette 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gediz İlçesinde bulunan mısır tarlasına, U.B. isimli şahıs tarafından yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyon sonucu, U.B. isimli şahsa ait mısır tarlasında 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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