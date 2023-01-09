Kütahya'da 978 narkotik operasyonunda 85 şüpheli tutuklandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen 978 narkotik operasyonunda yakalanan bin 487 şüpheli şahıstan 85'i tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce geçen yıl Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçlarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen 978 narkotik operasyonunda yakalanan bin 487 şüpheli şahıstan 85'i tutuklandı.

Suç unsuru olarak ise, 1 kilogram esrar,160 gram likit esrar, 225 gram skunk, 2 kilogram bonzai, 7, 5 kilogram metamfetamin,1 kilogram likit metamfetamin, 25 bin adet sentetik ecza ve bin 5 adet ecstasy ele geçirildi.