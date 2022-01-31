Kütahya'da 98 yaşındaki hastanın tümörüne kritik müdahale

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde, 98 yaşındaki İzzet Köse'nin yüzünün kritik bölgesindeki tümöre başarılı tedavi uygulandı. Dr. Öğretim Üyesi Ali Türk, “Hastaya uyguladığımız kişiye özel tedavi yöntemi sayesinde sağlığına kavuştu” dedi.

1924 doğumlu Domaniç ilçesinden İzzet Köse'ye, yüzünün kritik bölgesinde bulunan tümör dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde kişiye özel tedavi yöntemi uygulandı. Sağlığına kavuşan Köse, gözüne yakın bölgede bir yaranın belirmesiyle hastane sürecinin başladığı ifade ederek, “Yaranın tümör olduğu anlaşıldı. KSBÜ'den Ali Bey'in uyguladığı tedavi sayesinde sağlığıma kavuştum” diye konuştu.

Kişiye özel tedavi uygulandı

Tedavi yöntemiyle ilgili bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Ali Türk şunları söyledi: “İzzet amcamız daha önce Bursa'da plastik cerrahi tarafından cilt kanseri sebebiyle ameliyat edilmiş. Ancak tümörü göze çok yakın olduğu için tam çıkartılamamıştı, cerrahi sınırları pozitifti. Bu sebeple mutlaka radyoterapi alması gerekiyordu. Ameliyat sonrası cerrahi sınır pozitifliği sebebiyle ameliyat bölgesi de iyileşmemişti. Cildinde açık yara mevcuttu. Kendisine birimimizde termoplastik maske yaptık ve planlama amacıyla bilgisayarlı tomografi çektik. 15 iş günü süren elektron tedavisi planladık. Kişiye özel kurşun koruma bloğu hazırladık. Gözünü koruyarak tedavisini planladık ve uyguladık. Tedavi sürecinde dahi cildinde gözle görülür iyileşme meydana geldi. 3 ay sonra tamamen iyileşmiş oldu. Tedavimiz sonucunda amcamızın tamamen iyileşmesi bizi çok mutlu etti. Tüm Radyoterapi bölümü çalışanları olarak kendisine sağlıklı günler diliyoruz.”