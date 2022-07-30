Kütahya'da açık havada sinema geleneği

Kütahya Belediyesi tarafından organize edilen Yeşilçam Sinema Gecesi Cüneyt Arkın ve Fatma Girik'in başrollerinde yer aldığı ‘Satın alınan koca' filmi ile Belediye Bahçesi'nde devam etti.

Yaz gecelerinin klasiği haline gelen Kütahya Belediyesi bahçesinde mısır ve Vazoz ikramı ile açık hava sineması geleneği, Cüneyt Arkın ve Fatma Girik'in başrollerinde yer aldığı ‘Satın Alınan Koca' filmi ile devam etti.

Belediye Bahçesinde gerçekleşen sinema gecesine Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül ve birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Film öncesinde kısa bir konuşma yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Akgül, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Başkan Vekili Abdullah Damcı'ya verdikleri destek için teşekkür ederek, filmleri izlemeye gelen Kütahyalılardan olumlu dönüşler aldıklarını ifade ederek iyi seyirler diledi.

Satın Alınan Koca filmini izlemeye gelen vatandaşlara patlamış mısır ve Vazoz ikramında bulunuldu.