Kütahya'da açılan 4 bin 412 kurstan 128 bin 484 kursiyer faydalandı

Kütahya Halk Eğitim Merkezi'nde devam eden kursları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 2022 yılında il genelindeki 13 Halk Eğitim Merkezinde açılan 4 bin 412 kurstan toplam 128 bin 484 kursiyerin faydalandığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, devam eden Halk Eğitim Merkezi kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerin aldıkları kurslarla ilgili bilgiler alan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, kursiyerlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Müdür Hasan Başyiğit, " İlimiz genelinde 2022 yılında 13 Halk Eğitim Merkezimizden toplam 128 bin 484 kursiyer faydalandı. Kütahya Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde 2022 yılında açılan toplam 4 bin 412 kursa 128 binin üzerinde kursiyer katılarak bu kurslardan faydalandı. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü çatısı altında tüm ilçelerde aktif faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezleri, vatandaşların hayat boyu eğitim almalarını desteklemeye devam ediyor. Her yaş düzeyindeki vatandaşımızın ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik, mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurslar düzenleyerek yetişkin eğitimlerine en kolay erişim kapısı olma misyonuyla öğrencilerin ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına cevap veriyor” dedi.

“446 Mesleki Teknik kursu açıldı”

Müdür Başyiğit,” Kütahya Merkez Halk Eğitimi Merkezimizde ise 2022 yılında açılan 446 Mesleki Teknik kursa 12 bin 111 kursiyer, bin 61 genel türdeki kursa 39 bin 335 kursiyer katılmış olup, buna göre 237 farklı türde açılan toplam bin 507 kurstan 51 bin 446 kursiyer faydalanmıştır. El sanatlarından, dil kurslarına, aile eğitimlerinden KPSS'ye kadar yıl içerisinde Hayat Boyu öğrenme sloganı ile Halk Eğitimi Merkezlerimizde 7'den 77'ye her yaştan bireye çeşitli kurslar açarak gelişim-öğrenme temalı çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2023 yılında ise gelen talepler üzerine kurslarımızı hem çeşitlendirmeyi hem de artırmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Halk Eğitimi Merkezlerimize bekliyoruz" diye konuştu.