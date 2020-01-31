Kütahya'da aday performans değerlendirme süreci bilgilendirme eğitimi

Kütahya'da aday öğretmen performans değerlendirme süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kütahya'ya 2019 yılı atama döneminde atanan aday öğretmenlerin aday performans değerlendirme süreci iş ve işlemlerinin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, okullarında aday öğretmen bulunan Kütahya genelindeki tüm Okul Müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde adaylık işlemlerinden sorumlu personel ve ilgili Şube Müdürlerinin katılımıyla aday performans değerlendirme süreci bilgilendirme eğitimi Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak'ta katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı açılış konuşmasında aday öğretmen performans değerlendirme süreçlerinde önceki yıllarda tecrübe edilen sorunlarla ilgili bilgi vererek sorumlu idareci ve öğretmenlerin bu konularda daha hassas davranması gerektiğini ifade etti.

Başyiğit, evrakta ve sistemde en az hatayla değerlendirme sürecinin sona ermesi amacıyla yapılan toplantının verimli olması dilekleriyle sözlerini tamamladı.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak ise verilecek eğitimle ilgili genel bilgi verdi.