İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da aday performans değerlendirme süreci bilgilendirme eğitimi

Kütahya’da aday öğretmen performans değerlendirme süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kütahya'da aday öğretmen performans değerlendirme süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Kütahya'ya 2019 yılı atama döneminde atanan aday öğretmenlerin aday performans değerlendirme süreci iş ve işlemlerinin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, okullarında aday öğretmen bulunan Kütahya genelindeki tüm Okul Müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde adaylık işlemlerinden sorumlu personel ve ilgili Şube Müdürlerinin katılımıyla aday performans değerlendirme süreci bilgilendirme eğitimi Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


Programa İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak'ta katıldı.


İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı açılış konuşmasında aday öğretmen performans değerlendirme süreçlerinde önceki yıllarda tecrübe edilen sorunlarla ilgili bilgi vererek sorumlu idareci ve öğretmenlerin bu konularda daha hassas davranması gerektiğini ifade etti.


Başyiğit, evrakta ve sistemde en az hatayla değerlendirme sürecinin sona ermesi amacıyla yapılan toplantının verimli olması dilekleriyle sözlerini tamamladı.


İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak ise verilecek eğitimle ilgili genel bilgi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.