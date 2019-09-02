Kütahya'da adli yıl açılış töreni

Kütahya'da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Kütahya Adliyesi önündeki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2019-2020 yeni adli yılının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Akbey, "Yargı bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığı ilkesi çerçevesinde milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Önemli soruşturma dosyalarımızın çoğu sonuçlandı ama bekleyen dosyalarımız da var. İnşallah bu yıl içerisinde de onları sonuçlandırıp hakkın ve hukukun gerçekleşmesine hizmet etmeye çalışacağız" diye konuştu.

KütahyaBaro Başkanı Ahmet Atam, “2019-2020 yılının yeni adli yıl açılış programındayız. Bu sene biz yine her yıl tekrar ettiğimiz gibi herkesin adaletten eşit olarak faydalanabildiği, kolay ulaşabildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Yargı reformu strateji paketi bizi oldukça heveslendirdi. Son yıllarda avukatlar ve hukukçular için, özellikle avukat meslektaşlarımız için çok iyi yönde gelişmeler olacağını düşünüyoruz. Bunların bir an evvel hayata geçirilmesi yönünde de çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.

Protokol üyeleri, avukatlar ve stajyer avukatlar ile davetlilerin katıldığı tören, adliye içerisindeki resepsiyonun ardından sona erdi.