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Kütahya'da AFAD kış tedbirleri toplantısı

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Ömer Toraman başkanlığında toplandı.


Toplantıya Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ile Koordinasyon Kurulu Üyeleri katıldı.


İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, toplantıda AFAD yapılanmasının amacı, AFAD'ın mevcut durumu, faaliyetler hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.


İçişleri Bakanlığı Genelgesi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), kış tedbirleri hazırlık çalışmaları, vatandaşların uyarılması, bilgilendirilmesi ve yapılacak diğer çalışmaların görüşüldüğü toplantı karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.(EFE)

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