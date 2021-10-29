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Kütahya'da "Afrodit" ile “Dionysos" heykelinin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde "Afrodit" ile “Dionysos" heykelinin baş kısmının gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde "Afrodit" ile “Dionysos" heykelinin baş kısmının gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.



Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, ”Kütahya'mızın dillere destan antik kenti Aizanoi'den adeta tarih fışkırıyor. Penkalas Çayı'nda muazzam bir sürprizle karşılaştık. Afrodit ile Dionysos heykellerinin baş kısmı artık gün yüzünde!” dedi.

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