Kütahya'da 'ağaç katliamı' iddiası

Kütahya'da daha önce çay bahçesi ve park olarak kullanılan ancak son yıllarda atıl durumda olan arazide ağaçların kesilip site yapılacağı iddiası vatandaşları hareket geçirdi.

Kütahya'da kamu yararına çalışma yapılan binanın da bulunduğu araziye site yapılacağı iddiası, mahalle sakinleri tarafından tarafından tepki ile karşılandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan arazideki iddialar üzerine vatandaşlar çalışanlara ve yetkililere tepki gösterdi. Vatandaşlar, kesilen çam ve ladin ağaçlarını göstererek, "Bu bir yeşil ve ağaç katliamıdır. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.

Ağaçların paha biçilemez değerde olduğunu savunan Ergün Erin, “Burası daha önceleri çay bahçesi ve düğün salonu olarak kullanılan bir yerdi. Çok sayıda ladin ve çam ağaçlarının olduğu nefes alınabilecek bir yerdi. Daha sonra belediye encümenleri arasında bir oylama ile imara açıldı ve buraya 4 blok yapılacağı söylendi” dedi.

Vatandaşlar olarak kendi aralarında dilekçe sunduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Samed Özdemir, “Gerekli yerlere başvurularımız oldu. Buradaki yöneticilerimiz, apartman sakinleri olarak birleşerek belediyeye başvuruda bulunuldu ancak bunun sonunda bir netice alınamadı" diye konuştu.

Geçmiş yıllarda arazinin ördeklerin ve temiz bir alan olduğundan bahseden Mahalle sakinlerinden Özlem Kesi, “Benim duyduğum kadarı ile buraya 4 tane bina yapılacakmış. Havuzlu site olacağı söyleniyor. Biz zaten yıllar önce buraya park olduğunda çocuklarımızı getiriyorduk çocuklarımızı, o zaman park içinde ördekler vardı, çok güzel yeşil alanımız vardı, temiz bir havamız vardı ama şimdi burayı yok etmek istiyorlar. Buradaki ağaçları kesip site oluşturmak istiyorlar. Var olmuş ağaçlık alanı yok etmeye çalışıyorlar. Günümüzde o kadar orman yangını varken biz şehrin göbeğindeki yeşil alanı elimizde alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalleli ise "Nefesimizi elimizden alıyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.