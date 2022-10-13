Kütahya'da Ağaçlandırma Tatbikatı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen Orman İşletme Şeflerine yönelik Silvikültür-Ağaçlandırma Tatbikatının ilki Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapıldı.

Gediz-Simav ve Emet İşletme Müdürlüklerinde görevli Orman İşletme Şeflerine yönelik olarak düzenlenen Silvikültür- Ağaçlandırma Tatbikatı Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Merkez, Çukurören ve Şaphane Şefliklerinde hazırlanan sahalarda gerçekleştirildi.

Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür'ün katılımı ile yapılan tatbikatta, karaçamda doğal gençleştirme ve sıklık bakımı, kızılçamda gençlik bakımı ve fidan sayımı, kızılçamda gençlik bakım tedbirleri ve makinalı seyreltme çalışmaları konuları uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldı. Silvikültürel uygulamaların teknik ve esaslarının da anlatıldığı tatbikatta, dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu ve genel değerlendirmeler yapıldı.

Düzenlenen tatbikata, Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Dairesi Başkanı Kahraman Temür, Silvikültür Daire Başkan Yardımcısı Yılmaz Gün; Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitü Müdürü Cezmi Özel, Silvikültür Daire Başkanlığında görevli Şube Müdürleri Uğur Tüfekçioğlu, Orhan Yazıcı, İsmail Hakkı Barı ve İsmail Cengiz Metin, Orman Top. ve Eko. Araş. Ens. Müdürlüğü Başmühendisi Dr. Mehmet Saydam, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Akın Boran Yılmaz, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri Bayram Ersöz, Çiğdem Kavcin, Mükremin Uçarcı, İşletme Müdürleri ve Orman İşletme Şefleri katıldı.