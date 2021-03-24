Kütahya'da Ağaçlandırma ve Silvikültür tatbikatları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki tüm Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarının katılımı ile yapılan tatbikatlar, Simav Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte, Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde Domaniç ve Emet Orman İşletme Müdürlüklerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Tatbikatlarda, silvikültürel uygulamaların teknik esasları ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile ağaçlandırma çalışmalarının tekniği ve dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılara aktarıldı.

Silvikültür konusunda Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İlhan Mert tarafından, ormanların sürekliliğini sağlamak ve bakımlı ormanlar oluşturmak için gençlik bakımlarına dikkat çekilirken, gençlik bakım tedbirlerinden seyreltmenin (özellikle kızılçam ormanlarımızda seyrelmenin) mevsiminin kaçırılmaması için gereken hassasiyetin gösterilmesi, sıklık bakımı ve sıklık bakımlarında bakım patikalarının mutlaka açtırılması istendi.

Tabii tensil çalışmalarında toprak işlemenin önemi ve makinalı toprak işlemede (mini eskavatör) yapılan işin tekniği uygulamalı olarak gösterildi. Tabii tensil, fidan sayımı, gençlik bakımı ve aralamalar katılımcılara anlatılarak, uygulamalar yapıldı.

Ağaçlandırma konusunda Etüd Proje Başmühendisi Osman Gökhan Soyak tarafından suni tensil, ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları üzerinde duruldu. Çıplak köklü ve tüplü fidan nakli, dikimi ve bakımının arazide uygulamalı olarak gösterilmesinin ardından suni tensil, ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmalarında korumanın önemi anlatıldı. Diri örtü temizliği ve toprak işleme çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususların da aktarıldığı tatbikatta, buror tipi teras arazide uygulamalı olarak yapıldı.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından meror tipi terasın anlatımının yapıldığı ağaçlandırma ve silvikültür tatbikatında, ağaçlandırma çalışmalarında ve suni gençleştirmede özellikle diri örtü temizliğine gereken hassasiyetin gösterilmesi istenilirken, tarak ile diri örtü temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Tatbikata katılanlara teşekkür eden Bölge Müdürü Hasan Keskin, “2021 yılında hedefimizi daha da yükselterek burada alınan bilgiler ışığında çalışmalarımızın çok daha başarılı ve hedeflerin üzerinde gerçekleşeceğini diliyorum” dedi

Tatbikatlara Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İlhan Mert, Etüd Proje Başmühendisi Osman Gökhan Soyak, Orman İşletme ve İşletme Müdür Yardımcıları, Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.