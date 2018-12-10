Kütahya'da 'Ahteri ve Dönemi' Sempozyum bildirileri yayınlandı

Kütahya Dumlupınar üniversitesi (DPÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından 7-9 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 'Ahteri ve dönemi' konulu sempozyum bildirilerinin Türk Dil Kurumunca "Ahterî ve Dönemi Bilgi Şöleni ve Bildirileri" ismiyle yayınlandığı bildirildi.

Dumlupınar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Ahmet Türkan. Kütahya'nın yetiştirdiği değerlerden birisi olan Ahteri Muslihiddin Efendi'yi ve dönemini içeren 7-9 Kasım 2013 tarihinde Kütahya'da gerçekleştirdikleri sempozyumun bildirilerinin Türk Dil Kurumu Yayınlarından "Ahterî ve Dönemi Bilgi Şöleni ve Bildirileri" ismiyle yayınlandığını belirterek,” Elimize ulaşan kitabı sempozyumda bildirisi olan hocalarımıza ulaştırmaya çalışacağız. Kitabın içeriği kadar baskı ve mijanpajı da çok güzel olmuş. Sempozyumun mimarı Prof. Dr. Bilal Kemikli Hocam başta olmak üzere destek veren tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.(EFE)