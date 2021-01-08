Kütahya'da Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısı

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun uygulanmasında koordinasyonun artırılması amacıyla her hafta düzenlenen “Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısı” Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

2021 yılının ilk toplantısında; Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz ile ilgili yetkililer hazır bulundu.

Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve kurumların çalışmaları değerlendirildi.