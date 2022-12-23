Kütahya'da “Aile okulu” eğitimlerine rekor katılım

Kütahya'da 12 Ağustos 2022 tarihinde hayata geçirilen ve 3 farklı eğitim planlanan "Aile okulu" projesi çerçevesinde 58 kurs açıldığı bildirildi.

Aile Okulu kurslarında eğitimini tamamlayan kursiyerlere Kütahya Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda sertifikaları törenle verildi. Kurslara katılım sağlayan öğrenci velilerine seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Bakanımız Mahmut Özer'in de belirttiği gibi, aile kurumu bizim için çok önemli. Aileyi ne kadar merkeze alırsak, güçlendirip bilinçli kılarsak öğrencilerimizin de okullardaki çok yönlü başarısını o kadar desteklemiş olacağız" dedi.

Ailelerin eğitimlerle hem etkili iletişim kurabilme hem de teknolojik bağımlılıkla ilgili evlatlarıyla çok daha bilinçli bir şekilde iletişime geçebilme imkanına sahip olacağını ifade eden Müdür Hasan Başyiğit, kurslarını tamamlayan kursiyerleri tebrik ederek belgelerini takdim etti. Başyiğit, eğitimlerde rekor sayılara ulaşılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“Kurslardan 8 bin 215 kursiyer faydalandı”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ”Sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi ve etkili iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konulardaki eğitimlerle ailelerin çok yönlü desteklenmesi amacıyla 12 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen açılış töreniyle hayata geçirilen 'Aile okulu' projesi çerçevesinde 3 farklı eğitim planlanmış ve ilimizde 58 kurs açılmıştır. 'Aile Okulu Eğitici Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Kursu', 'Aile Okulu Eğitici Eğitimi Yaygın Eğitim Kursu' ve 'Aile Okulu Eğitimi Yaygın Eğitim Kursu' olarak planlanan 3 eğitimde velilerimiz, aile içi iletişim becerileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ve ahlaki gelişim konularında eğitim almaktadır. Kütahya Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilen aile eğitimi kurslarına bugüne kadar 2 bin 835 kursiyer müracaat etmiştir. 6 kurs tamamlanmış olup 52 kurs devam etmektedir. İlimiz genelinde ise Halk Eğitim Merkezlerimizde toplam 164 kurs açılmış ve bu kurslardan 8 bin 215 kursiyer faydalanmıştır” ifadelerini kullandı.